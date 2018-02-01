اعتقال خلية لتنظيم داعش في المغرب

عنصر في القوات الخاصة المغربية امام مقر المكتب المركزي للتحقيقات القضائية في الرباط في 14 سبتمبر 2015

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:58 01/02/2018 حدث بتاريخ: 18:59 01/02/2018

اعلنت وزارة الداخلية المغربية الخميس اعتقال خلية تضم سبعة عناصر مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية في مدينتي طنجة (شمال) ومكناس (وسط).

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية ان المشتبه بهم كانوا يخططون للانضمام الى التنظيم المتطرف وان "الخلية كانت بصدد الاستعداد لاستهداف الأشخاص والممتلكات، لاسيما أنه تم التأكد من انتمائها لتنظيم داعش".

واضاف المصدر انه خلال عملية نفذها المكتب المركزي للابحاث القضائية الذي انشىء العام 2015 لمكافحة الارهاب، "تم حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية كانت بحوزة أفراد الخلية، بالإضافة إلى كتب ومخطوطات تجسد الفكر المتطرف".

وبقي المغرب في منأى من هجمات تنظيم الدولة الاسلامية، علما بانه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011).

وفي 2017، تمكن المكتب المركزي للابحاث القضائية من تفكيك تسع "خلايا ارهابية" و"شل حركة 186 ارهابيا مفترضا" وفق حصيلة نشرتها الصحافة المحلية.

ومنذ 2015، نجح في شل حركة "49 خلية كانت تخطط لعمليات مدمرة" هي 21 خلية في 2015 و19 في 2016 وتسع في 2017 وفق المصدر نفسه.