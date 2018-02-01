مصر: ضبط شحنة سلاح مهربة عبر "بحر الرمال"

السياة الرباعية كانت محملة بما يقرب من 500 قطعة سلاح

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:43 01/02/2018 حدث بتاريخ: 18:43 01/02/2018

ضبطت قوات حرس الحدود المصرية سيارة دفع رباعى محملة بـ 490 بندقية في جنوبي غرب البلاد، بحسب بيان رسمي، الخميس.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي أنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، تمكنت قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من ضبط عربة دفع رباعى محملة بعدد (490) بندقية خرطوش بمنطقة بحر الرمال الأعظم".

وأكد على مواصلة قوات حرس الحدود جهودها فى القضاء على العناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وعادة ما تستخدم عربات الدفع الرباعي المهربة في تنفيذ عمليات إرهابية، ارتفعت وتيرتها في مصر مؤخرا، فيما لم يوضح المتحدث العسكري ماهية البضائع المهربة.