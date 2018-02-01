منظمة التحرير الفلسطينية ترفض إدراج زعيم حماس على قائمة الإرهاب

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:34 01/02/2018 حدث بتاريخ: 13:34 01/02/2018

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس إدراج الولايات المتحدة الأمريكية زعيم حركة "حماس" إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات ، في بيان صحفي ، "نؤكد رفض واستنكار قرار وزارة الخزانة الامريكية بإدراج هنية على قائمة الإرهاب".

وأضاف عريقات "ندعو إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ، ومواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع ".

وأدرجت واشنطن مساء أمس الأربعاء، هنية على لائحة الإرهاب الخاصة، وذلك في قرارين من وزارتي الخارجية والخزانة، علما أن واشنطن تصنف الحركة على قائمة الإرهاب.