احكام بالاعدام والسجن ل 60 بحرينيا بتهم بينها تشكيل "جماعة ارهابية"

وزارة العدل والشؤون الاسلامية في البحرين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:24 31/01/2018 حدث بتاريخ: 17:33 31/01/2018

أصدرت محكمة بحرينية الاربعاء أحكاما بالاعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق 60 شيعيا دينوا بعدة تهم بينها تشكيل "جماعة ارهابية"، بحسب ما افاد مصدر رسمي ومصدر قضائي وكالة فرانس برس.

وقالت النيابة العامة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان المحكمة امرت باعدام اثنين من المتهمين، والسجن المؤبد بحق 19 منهم، والسجن 15 عاما بحق 17، والسجن 10 سنوات بحق 9، والسجن خمس سنوات ل11، وبراءة اثنين.

كما امرت باسقاط الجنسية عن 47 من هؤلاء.

واكد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان جميع المتهمين من الشيعة، مشيرا الى ان 36 منهم في السجن حاليا، بينما تمت محاكمة الباقين غيابيا.

وقالت النيابة ان التهم التي قامت عليها القضية تتضمن "تشكيل جماعة إرهابية (...) والتدرب على استعمال الأسلحة (...) والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات".

وذكرت ان التنظيم تم تأسيسه والانضمام إليه "في إيران والعراق".