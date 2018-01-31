توقف الخدمات في سبعة مراكز صحية بقطاع غزة بسبب نفاد الوقود

المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اشرف القدرة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:22 31/01/2018 حدث بتاريخ: 13:35 31/01/2018

اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الاربعاء توقف الخدمات في سبعة مراكز صحية حكومية في القطاع، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات.

وقال اشرف القدرة ان "الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء ازمة الوقود و تطالب لجنة ادارة الازمة في وزارة الصحة الجهات المانحة بالتدخل الفوري لانهائها ، كما تطالب شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة".

واضاف ان "المولدات الكهربائية توقفت (الاربعاء) في سبعة مراكز صحية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود".

وكان القدرة اعلن الاثنين توقف الخدمات الصحية في مستشفى بيت حانون في شمال القطاع ايضا بسبب نفاد الوقود.

ولا تزال المستشفيات الاخرى من بينها مستشفى الشفاء الاكبر في غزة مفتوحة.

ويعيش في قطاع غزة نحو مليوني شخص يعانون من حصار خانق تفرضه اسرائيل منذ نحو عشر سنوات.

كما تقفل مصر حدودها مع القطاع بشكل شبه دائم منذ العام 2013.

ويعود انقطاع الكهرباء بشكل خاص الى خلاف بين السلطة الفلسطينية وحماس.

ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة تاريخي في القاهرة في تشرين الأول/اكتوبر 2017 بهدف انهاء نزاع استمر لعقد بينهما وتسليم السلطة في غزة إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت اسرائيل التي تغذي القطاع بالكهرباء خفضت التغذية في حزيران/يونيو 2017 متذرعة بان السلطة الفلسطينية ترفض دفع فاتورة كهرباء القطاع لها.