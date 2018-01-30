رسميا.. هيئة الانتخابات تقبل ترشح السيسي وموسى

مقر الهيئة العليا للانتخابات

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 0:04 31/01/2018 حدث بتاريخ: 23:38 30/01/2018

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر رسميا، مساء الثلاثاء، قبول ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مارس.

وقالت الهيئة في بيان إن السيسي وموسى "استوفيا الشروط المتطلبة قانونا" للترشح.

وكان موسى قد أعلن في وقت سابق أنه حصل على تزكية 24 برلمانيا مستقلا للتقدم بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقبلة، وذلك قبل ساعات من إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها، الاثنين.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء البرلمان حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات على مدى 3 أيام من 26 إلى 28 مارس.

وقد تجري جولة إعادة بين 24 و26 أبريل في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 في المائة من الأصوات في الجولة الأولى.