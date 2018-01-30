اسرائيل ستعيد فتح سفارتها في الاردن بعد خلاف اثر مقتل اردنيين

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:44 30/01/2018 حدث بتاريخ: 13:49 30/01/2018

اعلنت اسرائيل الثلاثاء انها ستعيد فتح سفارتها في الاردن التي تم اغلاقها منذ ستة اشهر، بعد حل خلاف دبلوماسي بين الدولتين على اثر مقتل اردنيين اثنين في سفارة الدولة العبرية في عمان الصيف الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الاسرائيلية ايمانويل نحشون ان السفارة في عمان في مرحلة "اعادة فتحها بشكل تدريجي"، دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وكان موظف في سفارة اسرائيل في عمان قتل اردنيين اثنين في 23 تموز/يوليو الماضي في محيط السفارة في العاصمة الاردنية. وسمحت عمان له بالمغادرة مع طاقم السفارة الى اسرائيل لتمتعه بالحصانة واستقبل بحفاوة في اسرائيل، ما اثار غضبا واسعا في الاردن.

وادّعى حارس الأمن الذي يحمل صفة دبلوماسي انه تعرض لمحاولة طعن من قبل عامل اردني بمفك كان يستخدمه في تركيب قطع أثاث في شقة سكنية تتبع السفارة.

وقتل اردني آخر وهو على صاحب الشقة- على سبيل الخطأ على ما يبدو.

وعاد الموظف بعد استجوابه في الاردن الى الدولة العبرية، وحظي باستقبال كبير من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مع السفيرة مع عمان، ما اثار غضبا شديدا في الاردن.

وقالت عمان حينها انها لن تسمح لطاقم السفارة الاسرائيلية بالعودة ما لم تفتح اسرائيل تحقيقا جديا في القضية يحقق العدالة وتقدم اعتذارها.

واعلنت وزارة العدل الاسرائيلية في آب/اغسطس الماضي انها ستجري "فحصا" شرطيا للحادثة.

وكانت الحكومة الاردنية اعلنت في 18 من كانون الثاني/يناير الماضي ان اسرائيل عبرت رسميا عن "أسفها وندمها" على مقتل اردنيين في سفارتها في عمان الصيف الماضي ومقتل قاض اردني قبل سنوات على معبر بين البلدين، مبدية استعدادها لتعويض عائلات الضحايا.

وقتل جندي اسرائيلي القاضي رائد زعيتر في 10 شباط/فبراير 2014 على معبر بين البلدين وتم فتح تحقيق رسمي حينها لم تعلن نتائجه حتى اليوم.

وأكد نتانياهو ان اسرائيل "اعربت عن ندمها" بعد ما حدث في تموز/يوليو الماضي، ووافقت على دفع تعويضات للحكومة الاردنية، بحسب صحيفة جيروساليم بوست.

والأردن وإسرائيل يرتبطان بمعاهدة سلام منذ عام 1994.

وتبحث اسرائيل الآن عن سفير جديد لدى الاردن.

واوردت الاذاعة العامة الاسرائيلية ان طاقما اسرائيليا موجود في مقر السفارة في عمان منذ عدة ايام للقيام بأعمال اصلاحات هناك.