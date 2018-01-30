إسرائيل تعتقل 53 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:53 30/01/2018 حدث بتاريخ: 13:06 30/01/2018

شنت قوات إسرائيلية الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة شملت 53 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء عن نادي الأسير أن القوات اعتقلت 33 شخصا من بلدة العيسوية في القدس وحدها.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي أنه يشتبه في الموقوفين بالعيسوية بإلقاء زجاجات حارقة وحجارة باتجاه قوات الأمن وسيارات إسرائيلية مؤخرا.

ولم تشر الهيئة إلى ما إذا كان لأي منهم انتماءات تنظيمية.

وتعتقل إسرائيل بصورة شبه يومية فلسطينيين تصفهم بأنهم "مطلوبون لأجهزة الأمن، للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة الإرهاب، والإخلال بالنظام العام والقيام بأعمال شغب".