حماس تعلن وفاة عضو سابق بمكتبها السياسي في غزة متأثرا بإصابته قبل 3 أسابيع

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 11:39 30/01/2018 حدث بتاريخ: 11:47 30/01/2018

أعلنت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء وفاة عضو سابق بمكتبها السياسي في قطاع غزة متأثرا بإصابته قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت الحركة ، في بيان مقتضب ، إن "صلاة الجنازة ستتم على القيادي فيها عماد العلمي في المسجد العمري الكبير في غزة بعد صلاة ظهر اليوم".

وكانت الحركة أعلنت في التاسع من الشهر الجاري أن العلمي أصيب بطلق ناري في رأسه أثناء تفقده لسلاحه الشخصي في منزله ووصفت حالته في حينه بالحرجة.

وسبق أن شغل العلمي 62/ عاما/ منصب ممثل حماس في إيران وهو عضو سابق في المكتب السياسي للحركة ، وكان يعد من أبرز قادتها في الخارج قبل أن يعود للاستقرار في غزة عام .2012

وتعرض العلمي لإصابة خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة صيف عام 2014 أدت إلى بتر في ساقه ليقلل بعدها بشكل كبير انخراطه في العمل السياسي العام.