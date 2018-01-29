المرصد السوري: مقتل 33 مدنياً في غارات للنظام على شمال غرب سوريا في الساعات الـ24 الأخيرة

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:54 29/01/2018 حدث بتاريخ: 14:36 29/01/2018

قتل 33 مدنياً على الاقل خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة جراء غارات لقوات النظام استهدفت بلدات عدة في محافظة ادلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين.

وأفاد المرصد بمقتل "16 مدنياً الاثنين، 11 منهم في غارة استهدفت سوقاً للخضار في مدينة سراقب في ريف ادلب الشرقي" بعد ساعات من "مقتل 17 آخرين الأحد في غارات للنظام على بلدات عدة في المحافظة التي تسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر منها.