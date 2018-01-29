مقاتلات تركية تدمر أهدافا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

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كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 10:07 29/01/2018 حدث بتاريخ: 10:11 29/01/2018

أعلن الجيش التركي أن مقاتلات تركية دمرت اليوم الاثنين 11 هدفا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء عن بيان صادر عن رئاسة الأركان أن الأهداف المدمرة تقع في منطقتي "جبال قنديل" و"أسوس".

وأشار البيان إلى أن المقاتلات دمرت تحصينات وملاجئ ومواقع أسلحة، إلى جانب استهداف مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر ومواقع عسكرية تركية على الحدود.

وتصنف السلطات التركية المنظمة على أنها انفصالية إرهابية، وتتهمها بشن هجمات يستهدف معظمها قوات ومواقع الجيش والشرطة. ويكثف الجيش التركي من عملياته ضد عناصر المنظمة ومواقعها داخل البلاد، فضلا عن أي مسلحين يشتبه في صلتهم بها في شمال العراق وفي شمال سورية.