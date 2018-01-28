العاهل الاردني يكرر تاييده حل الدولتين

العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:29 28/01/2018 حدث بتاريخ: 17:32 28/01/2018

اكد العاهل الاردني الملك عبد الله خلال لقائه الرئيس الالماني فرانك فالتر شتاينماير الاحد في عمان تأييده حل الدولتين وان تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين، وفقا للديوان الملكي.

ونقل بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه عن الملك عبد الله قوله للرئيس الالماني في قصر الحسينية "اعتقد أن موقفنا بالنسبة للشأن الفلسطيني والقدس معروف لكم، فنحن نؤيد حل الدولتين الذي تكون فيه القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. وهذه مواضيع من الأكيد أننا سنتباحث بخصوصها".

واشار الملك الى "ضرورة تكثيف الجهود الدولية لكسر الجمود في العملية السلمية"، مشددا على أن "مسألة القدس يجب تسويتها ضمن إطار الحل النهائي والعادل".

وكانت الحكومة الاردنية اعتبرت اعتراف الرئيس الاميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، يشكل "خرقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة"، وحذرت من "تداعيات خطيرة" للقرار.

وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967.

وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الاسلامية في المدينة.

من جهته، قال الرئيس الالماني "لقد ذكرتم جلالتكم الأوضاع في المنطقة وما يتعلق بالعلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع المستقبلي لمدينة القدس. اضافة أيضا لما يتعلق بالتوتر بين السعودية وإيران الذي يؤثر بشكل عام على المنطقة (...) اتطلع باهتمام للاستماع إلى تقييمكم وخبرتكم".

واضاف "أعلم أن نسبة اللاجئين من سوريا ومن دول أخرى قد أصبحت كبيرة في الأردن. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، فإن هذا يضع أعباء كبيرة عليكم".

وتابع "أدرك أن هذا عبء ثقيل على الأردن، وهو أحد الأسباب التي جعلت ألمانيا مستعدة لتقوم بمسؤولياتها للمشاركة في تحمل هذا العبء، وبشكل خاص من خلال التعاون مع الأردن ولبنان الذي سأزوره لاحقا".

واكد البيان "بحث فرص النهوض بمستويات التعاون بين الأردن وألمانيا، لاسيما في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتنموية والعسكرية والأمنية وتكنولوجيا المعلومات".

وقال الملك عبد الله ان "هناك تقدما نحققه فيما يتعلق بشؤون وعلاقات الأمن والدفاع، وهي قضايا نتطلع قدما لإحراز التطور فيها في ظل الأوضاع والظروف الحالية".

وكان الرئيس الالماني الذي ترافقته زوجته وصل عمان السبت وقام بزيارة الى جبل القلعة الاثرية ومدرسة القدس الثانوية في عمان التي تعمل على فترتين صباحية ومسائية وتضم اعداد كبيرة من بنات اللاجئين السوريين.

ومولت الحكومة الالمانية من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وعبر برنامج للتعاون التقني انشاء وحدات صحية حديثة في المدرسة.

وتستقبل المملكة نحو 680 الف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة نحو 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.