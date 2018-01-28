الادارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي حول سوريا

الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:40 28/01/2018 حدث بتاريخ: 13:39 28/01/2018

قالت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لفدرالية شمال سوريا فوزة اليوسف لوكالة فرانس برس أن الادارة الذاتية الكردية لن تشارك في مؤتمر سوتشي المزمع عقده بداية الاسبوع المقبل بسبب الهجوم التركي المستمر على عفرين.

وقالت اليوسف لفرانس برس عبر الهاتف من بيروت "كنا قلنا من قبل أنه اذا استمر الوضع بالشكل ذاته في عفرين، لا يمكننا الحضور الى سوتشي"، مضيفة "الإدارة الذاتية لن تشارك في مؤتمر سوتشي بسبب الوضع في عفرين" حيث تشن تركيا منذ أكثر من أسبوع هجوماً تقول أنه يستهدف المقاتلين الأكراد الذين تصفهم بـ"الارهابيين".