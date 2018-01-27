اعتداء على سياسي مقرب من رئيس الأركان المصري السابق عنان

الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:35 27/01/2018 حدث بتاريخ: 15:58 27/01/2018

أصيب قيادي بارز في حملة المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية المصرية سامي عنان بهجوم بالسلاح الأبيض في القاهرة السبت، وفقا لما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

وأفاد مصدر أمني أكد أن هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات أصيب بجروح خلال اعتداء وقع اثناء "حادث تصادم مروري تطور لمشاجرة" مستبعدا على ما يبدو أي دوافع سياسية.

وأفاد المحامي علي طه أن جنينة "تعرض للطعن في وجهه ونزف كثيرا وكسرت ساقيه" ما استدعى إسعافه.

وأكد المحامي عبر صفحته في موقع "فيسبوك" أنه منع من الوصول إلى موكله.

وكان جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي أقاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العام الماضي، عضوا بارزا في حملة رئيس الأركان السابق سامي عنان الذي استبعد من السباق الرئاسي الذي سيجري في 26 آذار/مارس.

وقال حازم حسني، وهو عضو آخر في فريق حملة عنان "لا أرى إلا دافعا سياسيا" خلف الحادث.

وبحسب طه، وقع "الاعتداء" على جنينة اثناء توجهه إلى المحكمة الإدارية العليا لحضور جلسة الطعن في قرار إعفائه من منصبه في الجهاز المركزي للمحاسبات.

استُبعد عنان من الترشح بعد اتهامه بارتكاب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق".

ولم تتمكن عائلة عنان أو محاميه من الاتصال به منذ مثوله أمام مدع عسكري الثلاثاء، وفقا لحسني الذي اعتبره ضحية "اختفاء قسري".

وتبدو نتيجة الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ الإطاحة عام 2011 بالرئيس حسني مبارك شبه محسومة حيث لم يعد هناك منافس حقيقي للسيسي الذي يقود البلاد بقبضة حديدية منذ انتخابه لأول مرة عام 2014 اذ انسحب عدد من المرشحين أو تم اقصاؤهم من السباق.