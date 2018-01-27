مصادر من أسرة الأمير الوليد بن طلال تقول إنه أطلق سراحه

الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 15:21 27/01/2018 حدث بتاريخ: 15:21 27/01/2018

قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال يوم السبت إنه أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه في إطار حملة المملكة على الفساد.

جاء هذا بعد ساعات من لقاء حصري أجرته معه رويترز من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض وقال فيه إنه يتوقع تبرئته من أي مخالفات وإطلاق سراحه في غضون أيام.

وقال أحد المصادر إنه وصل إلى منزله.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين سعوديين للتعليق ولم تتضح حتى الآن تفاصيل إطلاق سراح الأمير الوليد.

وكان الأمير محتجزا منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني مع عشرات آخرين ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الجريئة لإحكام قبضته وإجراء إصلاحات بالمملكة.

وفي أول لقاء معه منذ توقيفه قال الأمير الوليد لرويترز إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

وأضاف أنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.