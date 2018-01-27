مقتل سبعة عناصر في تنظيم القاعدة بغارة في اليمن

كثفت الولايات المتحدة من غاراتها باستخدام الطائرات المسيرة منذ تولي الرئيس الاميركي دونالد ترامب منصبه

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:26 27/01/2018 حدث بتاريخ: 14:28 27/01/2018

قتل سبعة عناصر في تنظيم القاعدة السبت في غارة نفذتها طائرة من دون طيار يرجح انها اميركية في جنوب البلد الغارق في نزاع مسلح، بحسب ما افاد السبت مصدر امني في السلطة المعترف بها.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ان الغارة الجوية استهدفت بعيد منتصف الليل سيارة كانت تقل العناصر السبعة لدى مرورها على طريق فرعي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة الجنوبية.

وأوضح "قتل ركاب السيارة السبعة وجميعهم عناصر في تنظيم القاعدة".

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب بين الحكومة المعترف بها والمتمردين الحوثيين لتعزيز مواقعهم خلال السنوات الاخيرة خصوصا في جنوب البلد الفقير.

وتعتبر واشنطن "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" أخطر فروع تنظيم القاعدة في العالم، وتبدي قلقها ازاء تعزيز التنظيم نفوذه مستفيدا من الفوضى الناجمة عن النزاع المسلح في اليمن، وتخشى من هجمات لتنظيم القاعدة على الاراضي الاميركية.

وكثفت الولايات المتحدة منذ تسلم دونالد ترامب الرئاسة في كانون الثاني/يناير، ضرباتها ضد التنظيم.