مسؤول: التحالف الدولي يقصف خطأ قوة عراقية في غرب البلاد والحصيلة ثمانية قتلى

صورة أرشيفية لطائرة تابعة لسلاح الجو الاسترالي اف/ايه-18ايه هورنت تعمل في اطار قوات التحالف الدولي في سبتمبر 2015

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 13:48 27/01/2018 حدث بتاريخ: 13:48 27/01/2018

اعلن مسؤول عراقي محلي السبت مقتل ثمانية اشخاص معظمهم من قوات الامن وجرح نحو عشرين آخرين بينهم ضابط كبير اثر قصف شنته طائرة تابعة للتحالف الدولي بالخطا على تجمع لقوة امنية محلية وسط بلدة البغدادي بمحافظة الانبار غرب البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "ثمانية اشخاص بينهم ضابط استخبارات شرطة البغدادي وخمسة من عناصر الشرطة ومدنيان قتلوا اثر قصف لطائرات للتحالف الدولي وسط البلدة استهدف قوة محلية عن طريق الخطا".

وبين الجرحى مدير ناحية البغدادي وقائد شرطتها.

واوضحت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صدر لاحقا ملابسات الحادث ووعدت بفتح تحقيق بالحادث.

وقالت ان قوة عراقية كانت عائدة من عملية مداهمة لاحد "القيادات الارهابية" لاحظت وجود "تجمع لمسلحين" من دون التنسيق معها. واضافت ان طائرات التحالف قصفت هذا التجمع، الذي اكدت مصادر محلية لاحقا انه قوة من الشرطة المحلية.

واوضح البيان انه "توفرت لدى قيادة العمليات المشتركة معلومات استخبارية دقيقة عن تواجد أحد القيادات الإرهابية وهو كريم عفات علي السمرمد في احد بيوت ناحية البغدادي للاجتماع مع خلية إرهابية تستعد لتنفيذ عمليات ضد القوات الأمنية والمواطنين".

واضاف "استنادا الى تلك المعلومات كلفت على الفور قوة من لواء المشاة الثامن وبإسناد جوي من طيران التحالف الدولي لغرض مداهمة المكان واعتقال أَلَارهابي المطلوب للقضاء".

وتابعت قيادة العمليات المشتركة في بيانها "بعد تنفيذ المداهمة والقبض على الارهابي وأثناء التفتيش وجمع الأدلة تعرضت القوة الى هجوم برمانة يدوية من أحد المنازل المجاورة مما استدعى الرد عليها بسرعة".

واشارت الى ان "القوة انسحبت بعدها الى مقر انطلاقها"، موضحة انه "فِي طريق العودة لوحظ تجمع مسلحين من دون التنسيق مع القوة المكلفة بالواجب حيث استهدفتهم الطائرات الساندة للقوة".

وقالت مصادر محلية ان هؤلاء المسلحين هم قوة من الشرطة المحلية وعدد من مسؤولي سلطة المنطقة.