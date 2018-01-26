العثور على مقبرة جماعية في العراق تحوي عشرات الجثث

القوات العراقية تفتش موقع مقبرة جماعية قرب قاعدة البكاره في 11 نوفمبر 2017

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:37 26/01/2018 حدث بتاريخ: 20:37 26/01/2018

اعلن مسؤول عراقي محلي الجمعة العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات المدنيين وعناصر امن اعدمهم على ما يبدو جهاديون في محافظة كركوك شمال بغداد.

واكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري لفرانس برس "العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات المغدورين من عناصر الأمن ومدنيين اعدمهم داعش خلال احتلاله للحويجة".

وقال الجبوري ان "سكانا محليين ورعاة اغنام ارشدوا عناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية الى وجود مقبرة تضم رفات اكثر من 75 امنيا ومدنيا اعدمهم داعش بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها".

واوضح ان المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الرياض 45 كلم غرب كركوك هي "المقبرة ال 14 التي يتم العثور عليها".

وختم المحافظ ان في المقبرة بقايا "عظام بشرية وملابس واسلاكا تم تقييد المغدورين بواسطتها قبل نحرهم او اطلاق النار عليهم".

ومنتصف العام 2014، واثر اندفاعة سريعة، سيطر الجهاديون على نحو ثلث الأراضي العراقية ونحو نصف سوريا المجاورة، وأعلنوا "الخلافة" في المناطق الخاضعة لهم.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2017، أعلن العراق "انتهاء الحرب ضد الدولة الإسلامية"، كما لحقت الهزيمة ب"الخلافة" في كل سوريا تقريبا.

ومع تقدمها، عثرت القوات العراقية على عشرات من المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثث في أنحاء مختلفة من البلاد.