القوات الحكومية اليمنية تبدأ عملية لفك حصار المتمردين عن تعز

يمنيون يتفقدون الاضرار في موقع غارة جوية قرب محافظة صعدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:52 26/01/2018 حدث بتاريخ: 19:52 26/01/2018

بدأت القوات الحكومة اليمنية مدعومة بطائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية، عملية عسكرية لكسر الطوق الذي يفرضه المتمردون الحوثيون على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، بحسب ما أفاد المحافظ ومصادر عسكرية.

وقال امين أحمد محمود محافظ تعز في كلمة مصورة بثت على قنوات حكومية مساء الخميس "لقد قرر جيشكم الوطني الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعوما من قوات التحالف (...) لتحرير محافظتكم".

من جهتها، نقلت وكالة الانباء الرسمية "سبأ" المتحدثة باسم السلطة المعترف بها عن مصدر عسكري قوله ان القوات الحكومية تمكنت الجمعة "من تطهير" مناطق في محيط المدينة ضمن "عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز".

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس ان القيادي الحوثي الملقب "أبو عزام"، وهو قائد المتمردين في المحور الشرقي لمدينة تعز، قتل الجمعة مع أكثر من 22 اخرين من المتمردين في غارات لمقاتلات التحالف.

واوضح المصادر ان الغارات استهدفت مواقع قرب مطار تعز وجبل أمان شرق المدينة.

ويشهد اليمن نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليا بتلقي الدعم من ايران، في أيلول/سبتمبر 2014.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي اكثر من 9200 يمني، بينما اصيب اكثر من 52 الف شخص اخر، بحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتعز، المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن، تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، لكن المتمردين الحوثيين يطوقونها.