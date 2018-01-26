انتخاب المغرب عضوا في مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي

العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي في ابيدجان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:15 26/01/2018 حدث بتاريخ: 19:15 26/01/2018

انتخب المغرب الجمعة عضوا في مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي وفق ما اعلنت وزارة الخارجية المغربية، وذلك بعد عام من عودته الى المنظمة الافريقية اثر غياب منذ 1984 احتجاجا على انضمام "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية".

واثر تصويت للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في اديس ابابا عشية قمة الاحد والاثنين، حصل المغرب على المقعد المخصص لشمال افريقيا من بين عشرة مقاعد تم تجديدها هذا العام لولاية تستمر عامين، علما بان المجلس يضم خمسة عشر عضوا.

وافادت مصادر متطابقة ان المغرب كان المرشح الوحيد لهذا المقعد.

وقالت الخارجية المغربية في بيان وزع على الصحافيين في اديس ابابا "تم انتخاب المغرب عضوا في مجلس السلم والامن" بتاييد 39 صوتا وامتناع 16.

ويتوقع ان تصادق جمعية الاتحاد الافريقي على هذا الانتخاب رسميا الاثنين.

وقبل التصويت، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لوكالة فرانس برس ان ترشح بلاده يندرج "في اطار عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي"، مضيفا "من الطبيعي ان ينضم المغرب الى مختلف هيئات المنظمة، وخصوصا ان للمغرب مساهمة مهمة ومعروفة ومعترفا بها على صعيد حفظ السلام وخصوصا في افريقيا".

وتعزز عضوية مجلس السلم والامن حضور المغرب داخل الاتحاد الافريقي بعد اطلاقه حملة دبلوماسية واسعة لاستعادة دوره الافريقي وكذلك للحصول على مواقف داعمة في قضية الصحراء الغربية.

وكانت المملكة انسحبت من الاتحاد الافريقي في 1984 احتجاجا على قبول عضوية "الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي اعلنتها جبهة بوليساريو في الصحراء الغربية.

ولم تعلن في اديس ابابا أسماء الدول الاخرى التي تم انتخابها في مجلس السلم والامن.