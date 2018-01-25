نتانياهو يؤكد "استعداد" بلاده للسلام مع الفلسطينيين

رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 23:11 25/01/2018 حدث بتاريخ: 22:04 25/01/2018

اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان بلاده "مستعدة" للسلام مع الفلسطينيين، وذلك بعيد لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وصرح نتانياهو لعدد من الصحافيين "نعم، انا مستعد للسلام، اوضحت ذلك للرئيس ترامب".

واضاف "كررت امامه نيتي، ونية اسرائيل، بذل جهود للتوصل الى السلام مع الفلسطينيين، جهد يعززه هذا الفريق الذي يتمتع بكفاءة كبيرة" في اشارة الى الادارة الاميركية.

واعتبر ترامب الخميس ان الفلسطينيين "قللوا من احترام" الولايات المتحدة عبد رفضهم استقبال نائب الرئيس الاميركي اخيرا، مؤكدا انه سيعلق مساعدات بمئات ملايين الدولارات الى ان يوافقوا على العودة الى محادثات سلام برعاية واشنطن.

وسارع الفلسطينيون الى رفض تصريحات ترامب والتنديد بها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس في رام الله "نحن نقول ما لم تتراجع الادارة الاميركية عن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، فأنها ستبقى خارج طاولة (المفاوضات)".