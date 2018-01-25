ترامب يهدد بحجب المساعدات عن الفلسطينيين ما لم يشاركوا في محادثات السلام

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 19:25 25/01/2018 حدث بتاريخ: 19:25 25/01/2018

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب المساعدات عن الفلسطينيين إذا لم يخوضوا محادثات سلام مع إسرائيل وقال إن الفلسطينيين تعاملوا بازدراء مع الولايات المتحدة برفضهم الاجتماع مع نائبه مايك بنس خلال زيارة قام بها في الآونة الأخيرة.

كان ترامب يتحدث عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال الرئيس الأمريكي إنه يسعى لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه يأمل في أن يسود المنطق السليم بين الفلسطينيين للسعي من أجل السلام.

لكنه حذر قائلا ”عندما أبدوا عدم احترام تجاهنا قبل نحو أسبوع بعدم سماحهم لنائب الرئيس بمقابلتهم، ونحن نعطيهم ملايين الدولارات مساعدات ودعما، وهي أرقام هائلة، أرقام لا يفهمها أحد-- هذه الأموال مطروحة على الطاولة، وهذه الأموال لن تذهب إليهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا من أجل السلام“.