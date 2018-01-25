قطر تقول إنها لا تريد التصعيد مع الإمارات بشأن تحليق الطيران الحربي

وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 18:02 25/01/2018 حدث بتاريخ: 18:03 25/01/2018

قال وزير خارجية قطر لرويترز إن بلاده لا تسعى إلى التصعيد العسكري مع الإمارات بعد تجدد الاشتباك اللفظي بين البلدين بسبب التحليق المزعوم لطائرات حربية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهمت قطر الطائرات العسكرية الإماراتية بانتهاك مجالها الجوى بشكل متكرر بينما قالت البحرين والإمارات إن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين.

ونفى الجانبان الاتهامات المتبادلة لكنهما أشارا إلى أنهما يريدان تهدئة الخلاف الذي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين قطر وجيرانها الخليجيين توترا شديدا.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ”قطر لن تستفز أبدا أي بلد“ مشيرا إلى أن الخلاف بين الدوحة وجيرانها الخليجيين يعرقل التعاون الأمني الإقليمي.

وأضاف أن قطر رحبت بتصريحات مسؤول عسكري إماراتي كبير هذا الأسبوع بأن الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة المندلعة منذ سبعة أشهر مع قطر.

وقال الشيخ محمد ”كما نعلم، ليس هناك نية لهذا الصراع العسكري، لقد طالعنا إعلانهم أمس ورحبنا به. بالنسبة لنا، فنحن لا نرى أي حل سوى اللجوء إلى الحوار“.

وفي يونيو حزيران الماضي قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب وإيران.

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول الأربع تهدف إلى تقويض سيادتها.