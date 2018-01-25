المرصد السوري: 18 قتيلا من قوات النظام في هجوم لداعش بدير الزور

صورة ارشيفية

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:27 25/01/2018 حدث بتاريخ: 14:37 25/01/2018

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 18 عنصرا من القوات الحكومية السورية اليوم الخميس في هجوم عنيف لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) بين منطقتي الميادين الصالحية بمحافظة دير الزور .

وقال المرصد ، في بيان صحفي إن تنظيم "الدولة الإسلامية" بدأ اليوم تنفيذ هجوم عنيف استهدف قوات النظام على شريط بطول نحو 32 كلم على الضفاف الشرقية لنهر الفرات بين منطقة الميادين ومنطقة الصالحية.

وحسب المرصد ، ترافقت الاشتباكات العنيفة مع استهدافات مكثفة على محاور القتال وسط تفجيرات استهدفت المنطقة، نتيجة قيام عناصر من التنظيم بتفجير أنفسهم في مواقع لقوات النظام الأمر الذي أوقع خسائر بشرية في صفوفها والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية.

وطبقا للمرصد ، قتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من قوات النظام وحلفائها من جنسيات سورية وغير سورية، بالإضافة لسقوط عدد آخر من الإصابات، وعدد القتلى لا يزال مرشحاً للارتفاع لوجود مفقودين ووجود معلومات عن مقتل آخرين في الهجمات ذاتها.