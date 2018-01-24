غوتيريش يقترح موفدا خاصا جديدا للامم المتحدة الى اليمن

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش يتحدث في مجلس الامن الدولي في نيويورك في 18 يناير 2018

كتب بواسطة: %s ا ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 21:50 24/01/2018 حدث بتاريخ: 21:50 24/01/2018

ذكر دبلوماسيون الاربعاء ان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش اقترح تعيين البريطاني مارتن غريفيث ليحل مكان الموفد الخاص للامم المتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته.

ولم يتوصل الموريتاني الذي عين في نيسان/ابريل 2015 الى اي نتيجة لانهاء النزاع بين الحوثيين والسلطات المدعومة من تحالف بقيادة السعودية.

وابلغ الامم المتحدة هذا الاسبوع انه لا ينوي البقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في شباط/فبراير 2018.

كما اعلن مسؤول اممي آخر هو منسق الشؤون الانسانية للامم المتحدة في اليمن جايمي ماكغولدريك استقالته.

وكان جمال بن عمر سلف المبعوث الموريتاني استقال في نيسان/ابريل 2015 بعد فشل جهود دامت اربع سنوات للتوصل الى عملية سياسية انتقالية.

واطلع غوتيريش الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن على خياره ويبحث مع الدول الخليجية في تعيين غريفيث بحسب دبلوماسيين اممين.

وعلى غوتيريش ان يطلع جميع اعضاء مجلس الامن بالامر ويمكنه ان يرفض اقتراحه.