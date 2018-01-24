الحقوقي المصري البارز خالد علي يقول إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة

المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة يوم 17 يناير 2018

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 20:51 24/01/2018 حدث بتاريخ: 20:51 24/01/2018

قال المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي يوم الأربعاء إنه لن يستمر في مسعاه للترشح للرئاسة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على مرشح محتمل آخر هو الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق.

وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة مساء يوم الأربعاء ”اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا“.

وصباح الأربعاء، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات سعيا للفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات المقررة في مارس آذار.

وأُلقي القبض على عنان بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة يوم الثلاثاء استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية. وأعلنت حملة عنان توقفها حتى إشعار آخر.