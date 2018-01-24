رئيس مجلس النواب الاميركي يجري محادثات مع الملك السعودي في الرياض

صورة ارشيفية للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 17:32 24/01/2018 حدث بتاريخ: 17:32 24/01/2018

استقبل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الاربعاء رئيس مجلس النواب الاميركي بول راين لمحادثات في الرياض، أثناء محطته الأولى في جولته الخليجية.

وتم "استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الثنائي" على ما افادت وكالة الانباء السعودية دون توفير توضيحات اضافية.

وتدهورت العلاقات بين الرياض وواشنطن اثناء الادارة الاميركية السابقة برئاسة باراك اوباما بعد ابرامها الى جانب الدول الكبرى اتفاقا مع ايران، العدوة اللدودة للمملكة الخليجية، بشأن برنامجها النووي في 2015.

لكنها تحسنت الى حد كبير بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الاميركية في العام الفائت وتبنيه سياسة أكثر تشددا ضد ايران تخللها مطالبة ادارته بمراجعة الاتفاق في ما يرى الأطراف الآخرون انها كفيلة بنسفه.

ويتجه راين الخميس الى ابوظبي لإجراء محادثات مع قادة الامارات الحليفة للسعودية.