حملة السيسي تقدم أوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 14:01 24/01/2018 حدث بتاريخ: 14:01 24/01/2018

تقدمت حملة ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية اليوم الأربعاء بأوراق ترشحه للهيئة الوطنية للانتخابات.

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام" فقد تقدم بأوراق الترشح محمد بهاء أبو شقة، الممثل القانوني والمتحدث الرسمي لحملة السيسي.

وأظهرت صور نشرها الموقع عملية نقل صناديق تحتوي على ما يبدو التوكيلات الشعبية التي حصل عليها السيسي، وهي جزء من متطلبات استكمال الترشح.

كانت الصفحة الرسمية للسيسي نشرت قبل قليل أنه تم اختيار أبو شقة ممثلا قانونيا للسيسي متحدثا رسميا للحملة، والسفير محمود كارم منسقاً عاماً لها.