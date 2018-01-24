مسؤول كردي: أمريكيون وبريطانيون ينضمون للمعركة ضد تركيا في عفرين
قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء إن متطوعين أمريكيين وبريطانيين وألمانا حاربوا تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.
وقال ريدور خليل المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية لرويتر "كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين".
ورفض تحديد متى وصل المقاتلون الأجانب لعفرين لكنه قال إن أعدادهم تقدر بالعشرات. وقال "سيأخذون المعارك للاتجاه التركي".