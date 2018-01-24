مسؤول كردي: أمريكيون وبريطانيون ينضمون للمعركة ضد تركيا في عفرين

دبابات تركية على الحدود مع سوريا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 12:40 24/01/2018 حدث بتاريخ: 12:42 24/01/2018

قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية اليوم الأربعاء إن متطوعين أمريكيين وبريطانيين وألمانا حاربوا تنظيم الدولة الإسلامية إلى جانب القوات التي يقودها الأكراد متواجدون الآن في منطقة عفرين للمشاركة في التصدي للهجوم التركي.

وقال ريدور خليل المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية لرويتر "كانت هناك رغبة من المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في الرقة ويقاتلون في دير الزور للتوجه إلى عفرين".

ورفض تحديد متى وصل المقاتلون الأجانب لعفرين لكنه قال إن أعدادهم تقدر بالعشرات. وقال "سيأخذون المعارك للاتجاه التركي".