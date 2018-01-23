الإمارات: القوات المسلحة تلقت تعليمات بعدم التصعيد مع قطر حفاظا على الأمن الإقليمي

صورة ارشيفية لمقاتلة اماراتية من طراز اف-16

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: الوطن العربي نشر بتاريخ: 16:47 23/01/2018 حدث بتاريخ: 17:05 23/01/2018

قال مسؤول عسكري بالإمارات إن القوات المسلحة تلقت "تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر، حفاظا على الأمن الإقليمي"، وذلك بعد اعتراض مقاتلات قطرية لطائرات إماراتية.

وذكر في تصريحات للصحفيين بأبوظبي اليوم الثلاثاء أن "التهديد القطري للطائرات المدنية كان متعمدا، والاستفزازات القطرية للطيران الإماراتي تعود إلى يوم 27 من كانون أول/ديسمبر الماضي".

وأعلن مسؤول بهيئة الطيران المدني الإماراتية أن "الطائرات الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية حتى لا تعترضها مقاتلات قطرية"، مضيفا أن "تغيير مسارات الطائرات يعد خيارا بديلا خلال الفترة المقبلة للحفاظ على أمن وسلامة الركاب".

وقال أحمد الجلاف المدير العام المساعد في الهيئة الإماراتية إن "قطر بررت لأمريكا اعتراض طائرات مدنية إماراتية بأن المقاتلات كانت في مهمة تدريب".

وكانت الإمارات قد تقدمت بمذكرتي إحاطة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد قطر، بعد "اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين منتصف الشهر الجاري، خلال رحلتين اعتياديتين إلى المنامة أثناء تحليقهما في المسارات المعتادة".