مقتل فلسطيني مع دخول احتجاجات غزة ضد إسرائيل شهرها الرابع

الحكم على لبنانية بالحبس 11 سنة لادانتها بالاساءة للشعب المصري
قضت محكمة جنح في القاهرة السبت بحبس مواطنة لبنانية 11 سنة بعد ان دانتها ب "الاساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.
قضت محكمة جنح في القاهرة السبت بحبس مواطنة لبنانية 11 سنة بعد ان دانتها ب "الاساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك، بحسب ما قال مسؤول قضائي.
قال مسؤولون طبيون في غزة إن فلسطينيا كان يشارك في احتجاجات حدودية قتل اليوم الجمعة ليصل إلى 136 عدد القتلى في المواجهات التي بدأت يوم 30 مارس آذار.
قال محققون فرنسيون الجمعة إن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الارجح بسقوط طائرة مصر للطيران في العام 2016 ما اسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقا عن عثورهم على اثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.
توصلت الحكومة السورية الجمعة الى اتفاق مع الفصائل المعارضة في جنوب البلاد، تنص أبرز بنوده على وقف اطلاق النار واجلاء المقاتلين الرافضين للاتفاق الى محافظة ادلب، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
اتفقت حكومة جنوب السودان والمتمردون الجمعة على سحب قواتهما من المناطق الحضرية، على ما أعلن مسؤول سوداني، وذلك بموجب اتفاق وقع في الخرطوم يرمي لانهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو اربع سنوات ونصف.
سيطرت قوات النظام الجمعة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بعد أكثر من ثلاث سنوات من استيلاء مقاتلين معارضين عليه، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، تزامناً مع اقتراب الفصائل الجنوب السوري من التوصل الى اتفاق مع الجانب الروسي.
أخفق مجلس الأمن في الاتفاق على أي رد فعل على تصعيد القتال والموقف المتداعي في جنوب غرب سوريا أثناء مشاورات خلف أبواب مغلقة.
قال جهاز الموساد الإسرائيلي الخميس إنه تمكن من استعادة ساعة جاسوس إسرائيلي أعدم في سوريا عام 1965.