مقتل فلسطيني مع دخول احتجاجات غزة ضد إسرائيل شهرها الرابع

قال محققون فرنسيون الجمعة إن حريقا في قمرة القيادة تسبب على الارجح بسقوط طائرة مصر للطيران في العام 2016 ما اسفر عن مقتل 66 شخصا كانوا على متنها، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه محققون مصريون سابقا عن عثورهم على اثار متفجرات على بقايا جثث الضحايا.