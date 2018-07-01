اطلاق حملة وطنية في الاردن لجمع مساعدات انسانية للنازحين السوريين قرب الحدود في سوريا

أحزر الجيش اليمني، والمقاومة، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدما نوعيا في جبهة صعدة، في ظل الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي الإيرانية في كامل الجبهات.