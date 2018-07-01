اطلاق حملة وطنية في الاردن لجمع مساعدات انسانية للنازحين السوريين قرب الحدود في سوريا
اعلنت الحكومة الاردنية الأحد اطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وادخالها الى الى النازحين في الجنوب السوري قرب حدود المملكة.
اعلنت الحكومة الاردنية الأحد اطلاق حملة وطنية لجمع مساعدات إنسانية وادخالها الى الى النازحين في الجنوب السوري قرب حدود المملكة.
أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن بلاده لن تسمح بدخول المدنيين السوريين الفارين من الحرب في بلدهم لكنه أوضح أن حكومته ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لهم.
عبر 42 نازحا سوريا الاحد الحدود اللبنانية عائدين الى بلادهم في اطار عمليات العودة التي ينسق في شانها البلدان المجاوران، وفق ما اعلنت السلطات اللبنانية.
اعلن حزب الامة السوداني المعارض الاحد ان سلطات مطار القاهرة منعت زعيمه الصادق المهدي من دخول الاراضي المصرية بعد عودته من المانيا حيث شارك في اجتماعات لمعارضين سودانيين.
بدأت قوات حرس الحدود العراقية بناء سياج أمني وتشييد أبراج مراقبة على طول الحدود مع سوريا في غرب البلاد، لمنع عمليات تسلل الجهاديين من الدولة المجاورة وإليها، بحسب ما أفاد مسؤول أمني وكالة فرانس برس الأحد.
أعلنت الامارات الاحد انها "اوقفت مؤقتا" للعملية العسكرية في الحديدة من اجل افساح المجال امام جهود مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث لتسهيل عملية تسليم ميناء الحديدة "دون شروط".
أصيب 19 شخصا بجروح صباح الاحد في تفجير انتحاري استهدف مخازن صناديق الاقتراع في مدينة كركوك شمال بغداد، قبل يومين من إعادة الفرز اليدوي للأصوات الانتخابية، بحسب ما أفاد مصدر أمني.
أحزر الجيش اليمني، والمقاومة، بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تقدما نوعيا في جبهة صعدة، في ظل الخسائر التي منيت بها ميليشيات الحوثي الإيرانية في كامل الجبهات.