الدولار القوي يدفع مؤشر عملات الأسواق الناشئة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر

أوراق نقد من فئة المئة دولار

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: دوليات نشر بتاريخ: 21:01 25/04/2019 حدث بتاريخ: 21:03 25/04/2019

وجهت قفزة مفاجئة للدولار الأمريكي غذتها مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي، ضربة إلى عملات الأسواق الناشئة يوم الخميس أعادت إلى الذاكرة الانخفاضات الحادة التي شهدتها اقتصادات نامية، مثل تركيا، في 2018.

وواصل مؤشر عملات الأسواق الناشئة الذي تصدره مؤسسة (إم.إس.سي.آي) الهبوط لخامس جلسة على التوالي ليهوي إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر في حين قفز الدولار إلى أعلى مستوى منذ يونيو حزيران 2017 مقابل سلة من العملات الرئيسية في جلسة الأربعاء.

وعانت عملات بضعة أسواق ناشئة ضعفا في الأسابيع القليلة الماضية وخصوصا في تركيا والأرجنتين.

وهوى البيزو الأرجنتيني حوالي 20 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام متضررا من الشكوك التي تحيط بآفاق اقتصاد يضربه ركود مؤلم وتضخم مرتفع بينما تتجه البلاد إلى انتخابات رئاسية في أكتوبر تشرين الأوزل.

وهبطت الليرة التركية بنسبة 11 بالمئة منذ بداية 2019 وأبقى البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدة بلا تغيير وتخلى عن إشارة إلى تشديد محتمل للسياسة النقدية مستقبلا وهو ما لم يكن له تأثير يذكر في طمأنة المستثمرين المنزعجين من إجراءات نقدية غير تقليدية ومخاطر سياسية وركود يضرب الاقتصاد.

وتراوحت عملة جنوب أفريقيا (الراند) هذا الأسبوع حول أدنى مستوى في أربعة أسابيع بينما انخفض الروبل الروسي إلى أقل مستوى في أسبوعين مقابل الدولار اليوم الخميس.