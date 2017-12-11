مصر تبيع أذون خزانة بأكثر من مليار دولار

صورة أرشيفية لبنك المركزي المصري في وسط القاهرة

كتب بواسطة: %s سكاي نيوز المجموعة: دوليات نشر بتاريخ: 21:12 11/12/2017 حدث بتاريخ: 21:12 11/12/2017

أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، أن مصر باعت ما قيمته 1.149مليار دولار من أذون الخزانة المقومة بالعملة الأميركية لأجل عام وذلك إلى مؤسسات مالية محلية وأجنبية.

وأوضح البنك أن متوسط العائد على الأذون، التي تستحق في 11ديسمبر 2018، بلغ 3.495 بالمئة.

وزاد الإقبال على أدوات الدين المحلي المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 في إطار اتفاق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأبلغ وزير المالية المصري عمرو الجارحي رويترز يوم الأحد أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من ديسمبر الحالي.