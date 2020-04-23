أسرار للتمتع بأسنان جذابة وناصعة البياض بشكل طبيعي

الحصول على أسنان ناصعة البياض ممكن عبر العناية بها يوميا و"استخدام المكون السحري اللذيذ من المطبخ"!!

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: تكنولوجيا نشر بتاريخ: 23:22 23/04/2020 حدث بتاريخ: 23:22 23/04/2020

يرغب الجميع في الحصول على أسنان بيضاء جميلة ومشرقة مما قد يدفعهم لصرف مبالغ كبيرة على ذلك، إذ أن التبييض الاحترافي باهظ الثمن. إليك بعض الأسرار للتمتع بأسنان ناصعة البياض جذابة بشكل طبيعي دون عناء المراكز الطبية.

في الواقع، يتطلب الحصول علىأسنان ناصعة البياض بعض الخطوات البسيطة، التي يمكنك القيام بها دون دفع الأموال الطائلة عليها ودون مواد كيميائية. في البداية طبعاً يجب المحافظة على نظافة الأسنان عبر العناية بها يومياً بشكل جيد باستخدام فرشاة صحية وخيط الأسنان، ومن ثم استخدام المكون السري اللذيذ من المطبخ وهو الموز.

قد يبدو الأمر غريباً بعض الشيء لكن الموز بفضل مكوناته الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز بإمكانه جعل الأسنان أكثر بياضاً. ونظراً لأن معظم هذه المكونات القيمة موجودة في القشر (كشأن معظم أنواع الفاكهة تقريبا) الذي يكون مصيره غالباً في الحاوية، الآن يمكنك الاستفادة من هذا الجزء المهمل من الموز تحديداً لتبييض الأسنان.

كل ما عليك فعله هو فرك قشر الموزة من الداخل على أسنانك كأنها فرشاة أسنان، والانتظار حوالي 10 دقائق حتى تعمل المعادن عملها، بعد ذلك ينبغي تنظيف الأسنان بالمعجون والفرشاة كالمعتاد. ويمكنك تكرار هذه العملية إلى أن تحصلين على الأسنان البيضاء التي تحلمين بها. بحسب ما نشره موقع "مايكروسوفت نيوز".

الفراولة أيضاً!

يمكن لهذا الفاكهة الشهية حلوة المذاقأن تساعد في تبييض أسنانك أيضاً. إذ تحتوي الفراولة على حمض الماليك الذي يساعد على تبييض الأسنان، بحسب ما نشر موقع "ذا هليثي" الأميركي.

الطريقة بسيطة جداً اهرسي حبيتن من الفراولة وأضيفي عليها ملعقة من صودا الخبز (بايكينع باودر) لتشكيل معجون وافركي الخلطة على أسنانك باستخدام الفرشاة ثم اتركيها لمدة 5 دقائق. واحرصي بعد ذلك على تنظيف أسنانك بمعجون الأسنان. وكرري هذه العملية أسبوعياً واستمتعي بابتسامة جذابة تكشف عن أسنان ناصعة البياض.