شبكة "إنستغرام" تطلق تطبيقا جديدا للتواصل بين الأصدقاء المقربين

إنستغرام

كتب بواسطة: %s د ب أ المجموعة: تكنولوجيا نشر بتاريخ: 12:33 06/10/2019 حدث بتاريخ: 12:33 06/10/2019

أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تطبيقا جديدا للتواصل بين الأصدقاء المقربين باسم "ثريدز".

ووصفت شبكة "إنستغرام" التطبيق الجديد في رسالة عبر الإنترنت بأنه "طريقة جديدة للتواصل بين الأصدقاء المقربين في مساحة مخصصة ومغلقة" لهم، مضيفة أنه مع استخدام "ثريدز" سيكون في مقدور المستخدم تبادل الرسائل والصور والفيديوهات والقصص بين مجموعة مغلقة تماما من الأصدقاء التي يحددها المستخدم بدلا من تبادل أي شيء مع كل المستخدمين الموجودين على قائمة أصدقاء المستخدم.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن التطبيق الجديد يتيح أيضا للمستخدم تحديد "حالته" أو أن يترك تحديد الحالة لتتم تلقائيا "حيث يقوم التطبيق بنشر معلومات بسيطة تلقائيا عن السياق الموجود فيه المستخدم دون أن يحدد هذا السياق بدقة"، حيث يمكنه مثلا أن يتيح للآخرين معرفة أن المستخدم موجود في المنزل مثلا.

يذكر أن التقارير تحدثت عن التطبيق الجديد لأول مرة في آب/أغسطس الماضي، بعد إعلان "إنستغرام" وقف تشغيل تطبيق المحادثة "دايركت". وقد بدأت "إنستجرام" طرح التطبيق "ثريدز" للمستخدمين منذ نهاية الأسبوع الماضي.