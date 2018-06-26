"يوتيوب" تحضر مسلسلا كوميديا مع كريستن دانست وجورج كلوني

يوتيوب

كتب بواسطة: %s وكالات المجموعة: تكنولوجيا نشر بتاريخ: 13:56 26/06/2018 حدث بتاريخ: 13:57 26/06/2018

تعتزم منصة "يوتيوب بريميوم" إنتاج عمل كوميدي ساخر بالاشتراك مع جورج كلوني وكريستن دانست التي ستتولى دور البطولة أيضا، بحسب وسائل إعلام متخصصة.

وتظهر الشبكة التابعة لـ"غوغل" عبر تحالفها مع اثنين من الأسماء الكبيرة في هوليوود، عزمها دخول ملعب الكبار مع المجموعات العملاقة في مجال البث التدفقي "نتفليكس" و"امازون" و"هولو" بانتظار وصول "آبل" إلى سوق المسلسلات والإنتاجات السمعية البصرية الضخمة.

وذكرت مجلة "فارايتي" أن المسلسل الذي يحمل عنوان "أون بيكامينغ ايه غاد إن سنترال فلوريدا" سيتناول روح المبادرة الأميركية وسعي شابة لتحقيق حلمها الأميركي.

وأفاد موقع "ديدلاين" أن المسلسل الذي تدور أحداثه في التسعينات سيبث العام المقبل.

وحققت منصة الفيديو "يوتيوب ريد" التي سميت أخيرا "بريميوم" نجاحا أول هذا العام مع مسلسلها الأول "كوبرا كاي" المستوحى من سلسلة أفلام "كاراتيه كيد".

فقد شوهدت الحلقة الأولى أكثر من 40 مليون مرة منذ بدء بثها في الثاني من أيار/مايو كما تعتزم الشركة المنتجة إعداد موسم ثان لهذا العمل.

وتضم "يوتيوب بريميوم" التي أطلقت في نهاية 2015، أيضا منصة للموسيقى الالكترونية لتطوير النموذج الاقتصادي لـ"يوتيوب" القائم بشكل شبه حصري على الإعلانات.