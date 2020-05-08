السماح موقتا بخمسة تبديلات في مباريات كرة القدم

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 17:34 08/05/2020 حدث بتاريخ: 17:34 08/05/2020

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") الجمعة على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة الى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد الطرفان.

ولفتت الهيئتان في بيان مشترك إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن "يدخل حيز التنفيذ فورا" ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية كانون الأول/ديسمبر، في حال أخذ به منظمو البطولات.

وعلقت الغالبية العظمى من مسابقات كرة القدم حول العالم منذ منتصف آذار/مارس الماضي بسبب "كوفيد-19".

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

وأوضح "إيفاب" و"فيفا" انهما "سيحددان في وقت لاحق" ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي امكان تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل.

ولفت البيان إلى أنه سيسمح للمسابقات التي تستخدم تقنية المساعدة بالفيديو ("في ايه آر") بالتخلي عنها في الوقت الراهن.

وسيمنح التعديل للفرق خيار استخدام خمسة بدلاء كحد أقصى في ثلاث مناسبات خلال المباراة، وكذلك بين الشوطين أو قبل الوقت الإضافي (في حال التمديد).

ومن شأن الحد من عدد المناسبات التي يمكن للفرق أن تجري فيها تغييرات، أن يزيل الحافز للقيام بذلك لأغراض إضاعة الوقت فقط.

ويمكن للفرق حاليا إجراء ثلاثة تبديلات خلال المباراة، علما بأنه تم السماح لها منذ العام 2018، بإجراء تغيير رابع لكن في الوقت الإضافي فقط.

وفي المسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.

وقال (ايفاب) إن قرار التعديل اتخذ "حيث يمكن أن تقام مباريات بشكل مكثف وفي ظروف مناخية مختلفة، وكلا الأمرين يمكن أن تكون له آثار على سلامة اللاعبين".

وأشار إلى أن اعتماد هذا التعديل من عدمه يعود لمنظم كل بطولة.

وأوضح "إيفاب" الذي يعنى بالقوانين الناظمة للعبة، انه سيدرس مع "فيفا" في وقت لاحق إمكانية الإبقاء على الإجراء الجديد طوال الموسم المقبل 2020-2021، ما قد يفضي الى اعتماده في بطولة كأس أوروبا التي ستقام في صيف 2021، بعدما أرجئ موعدها الأصلي صيف 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال مصدر مقرب من الملف إنه "اذا كان هذا الاجراء لا يزال ساريا، فإن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)يمكن ان يعتمده في كأس أوروبا".

ويمكن للقرار في حال اعتماده بشكل دائم، أن يصب في مصلحة الأندية المقتدرة التي تضم تشكيلتها عددا كبيرا من اللاعبين الاحتياطيين القادرين على توفير خيارات تكتيكية واسعة لمديرهم الفني.