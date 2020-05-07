رابطة الدوري الألماني: استئناف الموسم في 16 مايو

رابطة الدوري الألماني

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 15:40 07/05/2020 حدث بتاريخ: 15:43 07/05/2020

قالت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إن الموسم سيستأنف في 16 مايو أيار، لتصبح أول بطولة دوري كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا.

وأضافت رابطة الدوري الألماني أن الموسم سيستأنف تحت شروط بروتوكول صحي صارم يحظر على الجماهير دخول الاستادات، وستقام العديد من المباريات ومن بينها قمة وادي الرور بين بروسيا دورتموند وشالكه في أول أيام استئناف الموسم.

وقال كريستيان زايفرت الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي إنه كان من المهم بدء المباريات من جديد رغم أن استئناف الموسم لن يكون طبيعيا تماما في غياب الجماهير والقيود الأخرى.

وكان زايفرت يتحدث بعد اجتماع مع أندية الدرجتين الأولى والثانية عقب قرار الحكومة أمس الأربعاء بإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الدوري الألماني ومنح طوق نجاة للأندية التي تعاني ماليا بشدة.

وتتوق رابطة الدوري الألماني لإنهاء الموسم بحلول 30 يونيو حزيران، حتى لو بدون جماهير، من أجل الامتثال لشروط التعاقد مع الرعاة ومحطات البث التلفزيوني. وحذرت رابطة الدوري الألماني من أن أي تأجيل إضافي قد "يهدد وجود" بعض الأندية.

وقال زايفرت "الجولة الأخيرة للموسم ستقام في نهاية يونيو" مضيفا أن 27-28 يونيو حزيران هو الموعد المرجح.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب كرة القدم حول العالم بحالة جمود.

ومن المرجح أن تراقب بطولات الدوري الأخرى عن كثب استئناف ألمانيا للمباريات.

وتتدرب الفرق الألمانية منذ منتصف أبريل نيسان، حيث تم تقسيمها إلى مجموعات صغيرة وفقا لشروط صارمة ومن بينها اختبارات فيروس كورونا لكل اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية.

وسجلت ألمانيا أكثر من 166 ألف إصابة بالفيروس بالإضافة لما يزيد على سبعة آلاف وفاة، وقال مسؤولون اليوم الخميس إن أزمة فيروس كورونا لم تنته بعد رغم أن الدولة بدأت تدريجيا إعادة فتح النشاط الاقتصادي وتحاول العودة للحياة الطبيعية.

ويتصدر بايرن ميونيخ، الساعي لإحراز لقبه الثامن على التوالي، حاليا جدول الترتيب برصيد 55 نقطة من 25 مباراة بفارق أربع نقاط عن دورتموند بينما يحتل رازن بال شبورت لايبزيج المركز الثالث برصيد 50 نقطة. وتتبقى تسع جولات على نهاية المسابقة.