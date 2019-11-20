مورينيو مدربا لتوتنهام خلفا لبوكيتينو

البرتغالي جوزيه مورينيو

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 10:18 20/11/2019 حدث بتاريخ: 10:18 20/11/2019

اعلن نادي توتنهام الانكليزي تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا له خلفا للارجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء.

وذكر النادي اللندني بان عقد مورينيو مع توتنهام يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "نملك في جوزيه احد اكثر المدربين تحقيقا للنجاحات في كرة القدم".

ولم يشرف مورينيو على اي فريق منذ اقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وقال مورينيو "انا فخور للانضمام الى ناد يملك ارثا كبيرا وانصار شغوفين. النوعية الموجودة في تشكيلة الفريق وفي الاكاديمية تثيرني. العمل مع هؤلاء اللاعبين هو الذي جذبني الى هذا المشروع".

وبات توتنهام ثالث فريق انكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشلسي ومانشستر يونايتد حيث قاد الاول الى احراز اللقب المحلي ثلاث مرات والثاني الى احراز كأس الرابطة المحلية والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).

كما سبق له تدريب بورتو البرتغالي وقاده الى احراز دوري ابطال اوروبا وانترميلان وقاده الى ثلاثية تاريخية عام 2010 (الدوري والكأس المحليان ودوري ابطال اوروبا).

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في الدوري المحلي ولم يفز سوى في ثلاث مباريات من اصل 12.

وكان مورينيو رفض عروضا عدة اتته من الصين واسبانيا والبرتغال في الاشهر الاخيرة وعمل في الفترة الاخيرة معلقا تلفزيونيا لشبكتي "بي ان" القطرية و"سكاي سبورتس" البريطانية.