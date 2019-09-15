إسبانيا تهزم الأرجنتين 95-75 لتحرز لقب كأس العالم لكرة السلة

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 17:53 15/09/2019 حدث بتاريخ: 18:06 15/09/2019

فازت إسبانيا على الأرجنتين 95-75 لتحرز لقب كأس العالم لكرة السلة لأول مرة منذ 2006 اليوم الأحد لتكمل مشوارها المذهل لفريق لم يكن مرشحا ضمن المصنفين للفوز باللقب عند بدء البطولة بمشاركة 32 منتخبا.

وسجلت إسبانيا في البداية ولم تفرط في تقدمها معتمدة على دفاعها القوي لإيقاف التهديدات الهجومية للأرجنتين بطلة أولمبياد 2004.

وسجل ريكي روبيو 20 نقطة وثلاث تمريرات حاسمة وأحرز مارك جاسول وويلي هرنانديز ثلاث رميات لكل منهما واستحوذ الفريق الأوروبي على الكرة 47 مرة أكثر 20 مرة من منافسه القادم من أمريكا الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم سجل ناندو دو كولو 19 نقطة ليقود فرنسا للميدالية البرونزية الثانية على التوالي في البطولة بفوزها 67-59 على استراليا.