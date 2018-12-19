مانشستر يونايتد يعين النروجي أولي غونار سولسكاير مدربا موقتا

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 16:00 19/12/2018 حدث بتاريخ: 16:00 19/12/2018

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم الأربعاء تعيين لاعبه النروجي السابق أولي غونار سولسكاير مدربا موقتا له حتى نهاية الموسم الحالي، غداة إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو على خلفية النتائج السيئة.

ونقل بيان للنادي عن المهاجم السابق الذي كان يتولى حتى الآن تدريب نادي مولدِه النروجي لكرة القدم، قوله "مانشستر يونايتد هو في قلبي والعودة بهذا الدور أمر رائع. أتطلع قدما للعمل مع التشكيلة الموهوبة التي لدينا، الجهاز الفني، وكل من في النادي".

وسيعاون المدير الفني الجديد البالغ 45 عاما، مايك فيلان كمدرب للفريق الأول، اضافة الى القائد السابق للفريق مايكل كاريك وكيران ماكينا.

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي إد وودوورد قوله "أولي هو أسطورة في النادي ويتمتع بخبرة هائلة، أكان على أرض الملعب أو في المهام التدريبية".

أضاف "تاريخه في مانشستر يونايتد يعني أنه يعيش ويتنفس ثقافة المكان هنا، وكل من في النادي مسرور بعودته وعودة مايك فيلان (أحد أبرز مساعدي المدرب الأسطوري السابق أليكس فيرغوسون). نحن واثقون من أنهما سيوحدان اللاعبين والمشجعين مع دخولنا النصف الثاني من الموسم".

وكان قرار تعيين سولسكاير متوقعا الى حد كبير بعدما نشر نادي "الشياطين الحمر" عن طريق الخطأ على موقعه الالكتروني ليل الثلاثاء الأربعاء، شريطا مصورا مع تعليق "سولسكاير يصبح مدربنا الموقت".

وعرض النادي في الشريط أبرز محطة في مسيرة المهاجم السابق مع الفريق، أي تسجيله هدف الفوز على بايرن ميونيخ الألماني (2-1) في الوقت بدل الضائع من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لموسم 1998-1999، ما منح فريقه اللقب الثاني للمسابقة القارية الأهم في تاريخه.

ويعتبر سولسكاير من أبرز اللاعبين الذين دافعوا عن ألوان يونايتد خلال حقبة المدرب الاسكتلندي "السير" فيرغوسون، إذ سجل 126 هدفا في 366 مباراة خاضها بقميص "الشياطين الحمر" خلال المواسم العشرة التي أمضاها معهم بعد انتقاله الى "أولد ترافورد" عام 1996 من مولدِه.

وتوج النروجي مع يونايتد بعشرة ألقاب، بينها الثلاثية الشهيرة (الدوري والكأس ودوري الابطال) عام 1999.

واعتزل صاحب الوجه الطفولي اللعب عام 2007 بعدما عانى من الاصابات المتكررة، لاسيما في الركبة ولم يلعب إلا قليلا في السنوات الأربع التي سبقت اعتزاله، واعتبره فيرغوسون افضل مهاجم احتياطي في تاريخ النادي وحتى في العالم.

وتولى سولسكاير تدريب فريق الشباب في يونايتد بين 2008 و2010، قبل تولي الإشراف على مولدِه مطلع عام 2011. وفي مطلع 2014، تولى تدريب فريق كارديف سيتي الويلزي لبضعة أشهر انتهت بسقوط الفريق الى الدرجة الإنكليزية الأولى، قبل العودة الى مولدِه في 2015.

وستكون المباراة الأولى لسولسكاير كمدرب ليونايتد، مع فريقه السابق ومضيفه كارديف سيتي السبت ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.