مورينيو يترك مانشستر يونايتد بعد بداية سيئة للموسم

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو

كتب بواسطة: %s رويترز المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 13:22 18/12/2018 حدث بتاريخ: 13:22 18/12/2018

أعلن مانشستر يونايتد اليوم الثلاثاء رحيل مدربه جوزيه مورينيو بأثر فوري بعد بداية سيئة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال يونايتد في بيان "يعلن مانشستر يونايتد أن المدرب جوزيه مورينيو ترك النادي بأثر فوري".

وأضاف "يود النادي أن يشكر جوزيه على العمل الذي قام به خلال فترته في مانشستر يونايتد ويتمنى له النجاح في المستقبل".

وتابع "سيتم تعيين مدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي بينما يقوم النادي بعملية شاملة للتعاقد مع مدرب على أساس دائم".

ويحتل يونايتد المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 17 مباراة.