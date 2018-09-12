يوفنتوس يمدد عقد خضيرة حتى 2021

سامي خضيرة

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 16:30 12/09/2018 حدث بتاريخ: 16:31 12/09/2018

أعلن لاعب الوسط الدولي الألماني سامي خضيرة الأربعاء تمديد عقده مع يوفنتوس بطل إيطاليا في السنوات السبع الأخيرة عامين إضافيين حتى 2021.

وكتب خضيرة (31 عاما) في حسابه على موقع "تويتر"، "لقد مددت عقدي مع يوفنتوس حتى 2021. منذ يومي الأول امتلكني شعور مميز وشعرت بسرعة أنه منزلي. فخور أن أكون جزءا من التاريخ العريق للنادي وعائلة يوفنتوس. لنستمر في صناعة تاريخ الأسود والأبيض".

من جهته، شرح يوفنتوس أن عقد خضيرة الجديد يتضمن خيار تمديده لعام ثالث إضافي. وأضاف في بيان "منذ قدومه في 2015 كان خضيرة لاعبا أساسيا في خط وسط يوفنتوس، مظهرا دائما تقنية، أناقة، كاريزما وخبرة".

وأحرز خضيرة لقب الدوري ثلاث مرات مع فريق "السيدة العجوز" بعد انضمامه من ريال مدريد الإسباني في 2015، وسجل معه الموسم الماضي 9 أهداف بينها ثلاثية للمرة الأولى في مسيرته.

وفي المجمل سجل له 20 هدفا في 80 مباراة في الدوري الايطالي.

وأحرز خضيرة لقب الدوري الالماني مع شتوتغارت في 2007 والاسباني مع ريال في 2012 كما توج بلقب المونديال مع بلاده في 2014 قبل الخروج المدوي من الدور الأول في روسيا 2018.

وأكد خضيرة بعد المونديال رغبته في مواصلة اللعب الدولي مع المنتخب. الا أن مدرب الأخير يواكيم لوف لم يستدعه الى التشكيلة التي خاضت مباراة ضد فرنسا (صفر-صفر) الأسبوع الماضي ضمن دوري الأمم الأوروبية، ومباراة ودية ضد البيرو (2-1) الأحد.