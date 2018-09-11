هيئة الرياضة: اجتماع لوزان ايجابي ورفع الإيقاف عن كافة الاتحادات الموقوفة خلال أيام

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 19:20 11/09/2018 حدث بتاريخ: 19:20 11/09/2018

وصف مدير عام هيئة الرياضة الدكتور حمود فليطح الإجتماع الذي عقد في لوزان اليوم، لاستكمال خطوات رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية، بالإيجابي، مشيرا الى أن رفع الإيقاف عن كافة الإتحادات الموقوفة سيتم خلال أيام، على أن يتم تعيين لجان انتقالية، حتى اقامة الإنتحابات في اسرع وقت ممكن.

وكانت اللجنة السداسية المكلفة من اللجنة الأولمبية الدولية، بملف الرياضة الكويتية، قد عقدت اجتماعا اليوم في حضور نائب مدير عام اللجنة الاولمبية الدولية مدير العلاقات مع اللجان الاهلية الاسباني بيري ميرو، وعضو اللجنة الاولمبية الدولية الصربي نيناد لالوفيتش، ومدير المجلس الأولمبي الاسيوي الكويتي حسين المسلم عن "الأولمبية الدولية"، ومدير الهيئة العامة للرياضة الدكتور حمود فليطح، ونائبه الدكتور صقر الملا، والمحامي صالح القحطاني "عن الحكومة الكويتية".

وقال فليطح ان رئيس اللجنة الأولمبية توماس باخ، كان حريصا على حضور اجتماع اليوم في بدايته، مؤكدا حرصه على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل دائم، ومشيدا بخطوات الكويت في هذا الصدد.

وشدد مدير عام هيئة الرياضة على الأجواء الإيجابية لإجتماع لوزان اليوم، كاشفا عن الإتفاق خلال الإجتماع على معظم المواضيع، حسب خارطة الطريق المتفق عليها.

يذكر ان هيئة الرياضة الكويتية، عبر مديرها د.حمود فليطح قد تلقت رسالة ايجابية من مدير عام اللجنة الأولمبية الدولية مدير العلاقات مع اللجان الأهلية الإسباني بيري ميرو، حول النقاط التي تمت مناقشاتها في الاجتماع السابق 28 أغسطس الماضي، بما يعني أن رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية في الإتجاه الصحيح.