مونديال 2018: سويسرا تقلب الطاولة على صربيا وتقترب من ثمن النهائي

لاعبو المنتخب السويسري يحتفلون بتسجيل هدف

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 2:21 23/06/2018 حدث بتاريخ: 14:33 23/06/2018

خطا المنتخب السويسري لكرة القدم خطوة كبيرة نحو الدور ثمن النهائي بعدما قلب الطاولة على نظيره الصربي وفاز عليه 2-1 الجمعة في كالينينغراد في ختام الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة من مونديال روسيا 2018.

وكانت صربيا البادئة بالتسجيل عبر ألكسندر ميتروفيتش (5)، وقلبت سويسرا الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لغرانيت تشاكا (52) وشيردان شاكيري (90).

وهو الفوز الاول لسويسرا بعد تعادلها مع البرازيل في الجولة الاولى (1-1) فرفعت رصيدها الى 4 نقاط تساويا مع المنتخب الأميركي الجنوبي الذي حقق فوزه الأول في وقت سابق الجمعة على كوستاريكا 2-صفر.

وتملك سويسرا فرصة كبيرة لبلوغ الدور ثمن النهائي كونها تلاقي في الجولة الثالثة الاخيرة الثلاثاء المقبل كوستاريكا التي فقدت كل آمالها في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة بعد خسارتين متتاليتين.

وقال مدرب سويسرا فلاديمير بتكوفيتش "لقد كانت مباراة مثيرة، تخلفنا صفر-1 وبعد نهاية الشوط الاول لم يكن أحد يتوقع أنه يمكننا اللعب بالطريقة التي خضنا بها الشوط الثاني".

واضاف "نجحنا في الحفاظ على برودة أعصابنا. الامر المهم هو أننا طورنا عقلية الفوز حتى عندما تخلفنا في التسجيل، كما أثبتنا في المباراة السابقة ضد البرازيل (1-1)".

وحافظت سويسرا على سجلها اللافت في مبارياتها الـ 24 الاخيرة حيث لم تخسر سوى مرة واحدة (17 فوزا و6 تعادلات). في المقابل، وبعد بدايتها الجيدة في الجولة الاولى بفوزها على كوستاريكا (2-صفر)، منيت صربيا بخسارتها الأولى وتراجعت الى المركز الثاني وتجمد رصيدها عند 3 نقاط.

وصعبت صربيا مهمتها في التأهل كونها تلاقي البرازيل في الجولة الاخيرة حيث تحتاج الأخيرة الى التعادل فقط لتخطي الدور الاول، فيما يتعين على صربيا الفوز لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية.

وعلق مدرب صربيا ملادن كرستاييتش على وضع فريقه قائلا "عندما سحبت القرعة الكثير فكروا في ان البرازيل ستتصدر المجموعة وتحرز لقب البطولة. سنواجهها ونحن نملك فرصة التأهل، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز"، مضيفا "ليس هناك أي شيء مستحيل في الحياة، البرازيل لديها نقاط ضعف نرغب في استغلالها".

ودفع بتكوفيتش بالتشكيلة ذاتها التي فرضت التعادل على البرازيل في الجولة الاولى، بينما أجرى كرستاييتش تغييرا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على كوستاريكا فدفع بفيليب كوستيتش مكان ادم لياييتش.

وفرضت صربيا افضلية نسبية في الشوط الاول وخلقت العديد من الفرص نجحت في ترجمة واحدة فقط الى هدف سجله ميتروفيتش هداف فولهام الانكليزي المعار من نيوكاسل، فدفعت الثمن غاليا لان سويسرا انتفضت في الشوط الثاني وكانت الاخطر، فأدركت التعادل مطلعه عبر لاعب وسط أرسنال الانكليزي تشاكا، ولم تستسلم حتى الدقيقة الاخيرة التي شهدت تسجيل هدف الفوز عبر لاعب وسط ستوك سيتي الانكليزي شاكيري الذي اختير افضل لاعب في المباراة.

وكانت أول محاولة سويسرية اثر تسديدة قوية لتشاكا من نحو 25 مترا فوق العارضة (4). وردت صربيا مباشرة من هجمة منسقة مرر على اثرها لوكا ميليفوييفيتش كرة عرضية تابعها ميتروفيتش برأسه من مسافة قريبة أبعدها الحارس يان سومر بصعوبة (5)، لكن ميتروفيتش نجح بعدها بثوان في هز الشباك بضربة رأسية اثر تمريرة عرضية من مهاجم ساوثمبتون الانكليزي دوشان تاديتش (5).

وغابت الفرص الحقيقية على المرميين حتى تلقى بليريم دزيمايلي كرة على طبق من ذهب من ستيفن تسوبر داخل المنطقة فلعبها برعونة بيسراه من مسافة قريبة أبعدها الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش لركنية (30).

وكاد تاديتش يعزز غلة صربيا في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول من تسديدتين قويتين من خارج المنطقة تصدى الحارس سومر للاولى (37)، ومرت الثانية فوق العارضة بسنتمترات (45+1).

وتحسن أداء سويسرا مطلع الشوط الثاني ونجحت في ادراك التعادل عبر تشاكا الذي استغل كرة مرتدة من القائد ألكسندر كولاروف اثر تسديدة قوية لشاكيري فأطلقها لاعب وسط أرسنال قوية بيسراه من خارج المنطقة وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس ستويكوفيتش (52).

وهو الهدف العاشر لتشاكا بألوان سويسرا بينها 5 من خارج المنطقة.

وكاد شاكيري يضيف هدفا ثانيا بتسديدة جانبية مقوسة من الجهة اليسرى ارتدت من القائم الأيمن البعيد للمرمى الصربي (58).

وضغطت سويسرا في الدقائق الاخيرة، فجرب البديل بريل إمبولو حظه من تسديدة قوية بعيدة التقطها ستويكوفيتش على دفعتين (82)، وأهدر البديل ماريو غافرانوفيتش فرصة تسجيل اثر تلقيه كرة رأسية من إمبولو داخل المنطقة فسددها زاحفة تصدى لها الحارس ستويكوفيتش (85).

ونجح شاكيري في منح الفوز لسويسرا اثر تلقيه كرة من غافرانوفيتش خلف الدفاع اثر هجمة مرتدة فانطلق بسرعة من قبل منتصف الملعب وتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس ستويكوفيتش ولعبها على يساره (90).