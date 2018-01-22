التشيلي سانشيز الى يونايتد والأرميني مخيتاريان الى ارسنال

التشيلي اليكسيس سانشيز والأرميني هنريك مخيتاريان

كتب بواسطة: %s أ ف ب المجموعة: ملاعب عالمية نشر بتاريخ: 21:48 22/01/2018 حدث بتاريخ: 21:48 22/01/2018

اعلن ناديا ارسنال ومانشستر يونايتد الإنكليزيان عن توصلهما لاتفاق بشأن تخلي الأول عن خدمات مهاجمه التشيلي اليكسيس سانشيز مقابل الحصول على لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان.

وكتب ارسنال في موقعه الرسمي "هنريك مخيتاريان وقع معنا عقدا طويل الأمد في صفقة أدت الى انتقال اليكسيس سانشيز الى مانشستر يونايتد"، فيما قال الأخير في موقعه "يسعد مانشستر يونايتد الاعلان عن توقيعه مع اليكسيس سانشيز من أرسنال في صفقة أدت الى ذهاب لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان في الاتجاه المعاكس".