أول ديربي نسائي في تاريخ الكويت

كتب بواسطة: %s المحرر الرياضي المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 13:26 04/02/2020 حدث بتاريخ: 13:26 04/02/2020

سيشهد دوري الصالات لكرة القدم النسائية أول ديربي نسائي في تاريخ كرة القدم الكويتية حيث سيشهد يوم السبت الموافق 8 فبراير مواجهة بين نادي العربي ونادي القادسية على صالة نادي الفتاة في الخالدية في تمام الساعة 2 عصراً، بينما ستكون ثاني مواجهة بين الناديين يوم السبت الموافق 15 فبراير.

وتعد هذه المباراة حدث تاريخي لكرة القدم النسائية في الكويت منذ انطلاق اللجنة النسائية منتصف عام 2018، ودليلاً على الجهود التي تبذلها اللجنة لدعم وتطوير اللعبة وإعطاء اللاعبات في الكويت جميع الفرص الممكنة للمشاركة ورفع مستواههن.

وفي هذا السياق، قال مدير فريق نادي العربي خالد القبندي، "استعداداتنا لهذا الديربي بين العربي والقادسية مثل أي مباراة أخرى، لن نتعامل مع المباراة كأنها مباراة خاصة خصوصاً أننا نلعب في دوري وعلى الفريق أن يلعب جيداً ويتقدم بالمستوى وبالنقاط. إننا في مرحلة تأسيس الدوري النسائي فالنظرة لا تكون من أجل التنافس مع الفرق لربح البطولات بل لاكتساب الخبر ورفع المستوى ليكون هناك مساعدة وتعاون مع اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. وإن كان هناك تنافس في المستقبل بين العربي والقادسية فهو ديربي جماهيري لكن في الملعب حساباتنا مختلفة، إننا طبعاً نتمنى الفوز على الفرق الأخرى لكن في هذا الموسم أولويتنا رفع مستوى اللاعبات والمحافظة على ما حققناه الموسم الماضي. وفي الأخير أنا أتمنى التوفيق لجميع الفرق وأتمنى نجاح الدوري النسائي وتنتشر اللعبة في الكويت وأن نرى مستويات أفضل من موسم إلى موسم."

وقال مدرب نادي القادسية خالد الضفيري، "إننا نقدم مستوى جيد في هذه النسخة من الدوري وأعتقد أن مباراة الديربي سيكون مستواها عالي خصوصاً بمشاركة اللاعبات المحترفات معنا ومع نادي العربي في هذا الدوري. ومنذ بدايات نشاطات اللجنة النسائية أنا أرى بأن مستوى اللاعبات في الكويت جيد وسيرتفع خلال الخمس سنوات القادمة وسنرى فروق شاسعة كالذي رأيناها في كرة القدم الرجالية. وإننا سعيدون بكوننا نشارك في هذا الدوري ونلعب دور في تطوير كرة القدم النسائية ونتمنى النجاح والتوفيق للجميع."

وقالت لاعبة نادي العربي جود الأحمد، "إننا متحمسون وسعيدون بكوننا جزء من أول فريق للنادي العربي الذي سيلعب أول مباراة ديربي نسائية في الكويت، ولكن استعداداتنا لجميع المبارايات تكون على نفس المستوى ونحن حالياً نسعى لتطوير مهاراتنا واكتساب الخبرة من خلال المشاركة في الدوري النسائي. أتمنى التوفيق لنا وللجميع وأن تكون كل نسخة للدوري أفضل من النسخة السابقة."