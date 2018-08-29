هيئة الرياضة: اجتماع لوزان مع الأولمبية الدولية ايجابي للغاية وتم الاتفاق على جميع النقاط

الدكتور حمود فليطح الشمري

كتب بواسطة: %s صحيفة الراي المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 15:19 29/08/2018 حدث بتاريخ: 15:19 29/08/2018

أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة رئيس الوفد الكويتى المفاوض الدكتور حمود فليطح الشمري أن اللقاء مع مسؤولى اللجنة الأولمبية الدولية أمس فى لوزان كان إيجابيا للغاية بعدما تم الاتفاق على جميع النقاط التى من شأنها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل دائم، معربا عن شكره للجنة الأولمبية الدولية على تفهمها لهذا الأمر.

وأضاف فليطح انه سيتم خلال الأسبوع المقبل البدء فى تنفيذ خارطة الطريق، متمنيا ألا تكون هناك أي تدخلات من أطراف أخرى لعرقلة هذا الأمر لما فيه مصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين.