هيئة الرياضة: اجتماع لوزان مع الأولمبية الدولية ايجابي للغاية وتم الاتفاق على جميع النقاط
أكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة رئيس الوفد الكويتى المفاوض الدكتور حمود فليطح الشمري أن اللقاء مع مسؤولى اللجنة الأولمبية الدولية أمس فى لوزان كان إيجابيا للغاية بعدما تم الاتفاق على جميع النقاط التى من شأنها رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل دائم، معربا عن شكره للجنة الأولمبية الدولية على تفهمها لهذا الأمر.
وأضاف فليطح انه سيتم خلال الأسبوع المقبل البدء فى تنفيذ خارطة الطريق، متمنيا ألا تكون هناك أي تدخلات من أطراف أخرى لعرقلة هذا الأمر لما فيه مصلحة الرياضة الكويتية والرياضيين.