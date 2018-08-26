الكويت تحقق ذهبيتان في آسياد جاكرتا .. الرشيدي في الرماية والشطي في الكاراتيه

كتب بواسطة: %s المحرر الرياضي المجموعة: ملاعب عربية نشر بتاريخ: 16:20 26/08/2018 حدث بتاريخ: 16:20 26/08/2018

حققت الكويت ميداليتين ذهبيتين في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في أندونيسيا، بإحراز منصور الرشيدي ذهبية في الرماية وعلي الشطي في الكاراتيه الأحد، في يوم شهد تتويج البحرين بذهبية الماراتون عبر بطلة العالم روز شيليمو، والأردن بذهبية في الجوجيتسو عبر حيدر الرشيد.

وحقق الرشيدي ميداليته في فئة "السكيت"، متفوقا على الصيني جين دي الذي أحرز الفضية، والاماراتي سيف المنصوري الذي حقق البرونزية.

وأصاب الرشيدي (33 عاما) 52 طبقا في الجولة النهائية بالتساوي مع منافسه الصيني، وحقق الذهبية إثر جولة فاصلة أصاب فيها أربعة أطباق، بفارق طبق واحد فقط عن منافسه.

وكانت ميدالية الرشيدي الذي حل تاسعا في بطولة العالم العام الماضي في موسكو، الأولى للكويت في النسخة الـ18 من دورة الألعاب الآسيوية المقامة في أندونيسيا حتى الثاني من أيلول/سبتمبر. وأتيح للرياضيين الكويتيين المشاركة في آسياد 2018 تحت راية بلادهم، بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية قبيل انطلاق الألعاب، برفع مشروط للإيقاف المفروض على الكويت منذ 2015 على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي.

وبعد تتويج الرشيدي، حقق مواطنه الشطي ذهبية الكاراتيه لوزن ما دون 67 كلغ، متفوقا على الكازاخستاني ديدار عمير علي، بينما نال البرونزية الأردني عبد الرحمن المطاطفة والإندونيسي جينتار سيمانيونتاك.

وكان الشطي (26 عاما) قد حل ثالثا في آسياد 2014.

الى ذلك، حققت البحرين ميدالية سباق الماراتون للسيدات من خلال العداءة الكينية الأصل روز شيليمو (29 عاما)، وذلك غداة نيل البحريني الحسن العباسي فضية السباق للرجال، بعدما كان قريبا من انتزاع الذهب.

وحققت شيليمو توقيت 2.34:51 ساعتين، وعبرت خط النهاية بمفردها بعدما خلقت فارقا كبيرا عن منافساتها بعد عتبة الكيلومتر الخامس والعشرين من السباق الممتد على مسافة اكثر من 42 كلم.

ومكنت شيلومو البحرين من الاحتفاظ بذهبية السباق في الدورة القارية، والتي أحرزتها مواطنتها أونيس جبكيروي كيروا في نسخة العام 2014 التي أقيمت في مدينة إنشيون الكورية الجنوبية.

وكان الحسن العباسي السبت قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بالذهبية البحرينية التي حققها حسن محبوب في آسياد 2014، الا أنه اكتفى بالفضية في ختام السباق، متهما منافسه الياباني هيراتو إينوي الذي نال الذهب، بدفعه في الأمتار الأخيرة لدى محاولة البحريني تجاوزه.

وبعدما كانت كيروا قد أتبعت ذهبيتها الآسيوية بفضية أولمبية في ريو 2016، شددت شيليمو على أنها ستسعى لنيل الذهبية الأولمبية في دورة الألعاب المقبلة في طوكيو 2020. وقالت "أخطط للبحث عن الذهب في طوكيو (...) آمل في أن يسير كل شيء على ما يرام".

وفي سباق السيدات الأحد، أحرزت اليابانية كيكو نوغامي الفضية بتوقيت 2.36:27 ساعتين، وآلت البرونزية للكورية الجنوبية كيم هاي-سونغ بتوقيت 2.37:20 ساعتين.

وشكت العداءة البحرينية من الظروف الصعبة للسباق في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، لاسيما نوعية الهواء والحرارة المرتفعة، علما أنها حققت في بطولة العالم في لندن في آب/أغسطس 2017 في طريقها الى الذهبية، توقيت 2.27:11 ساعتين، أي بفارق سبع دقائق و40 ثانية عن وقتها اليوم.

وقالت لوكالة فرانس برس "كان الأمر سيئا، كان الطقس حارا أيضا (...) شعرت بأمر ما في حلقي أيضا. الهواء هنا يشعرك بأن التنفس صعب".

وتابعت "شعرت أنني لن اكون قادرة على إنهاء السباق، الا أنني رفعت من معنوياتي"، مضيفة "أنا فخورة بأن أتوج في الألعاب الآسيوية".

وأوضحت شيليمو أن الايقاع البطيء للمتسابقات الأحد دفعها للابتعاد في وقت مبكر. وبدا الفارق واضحا بين شيليمو ومنافستها المباشرة نوغامي، اذ أن اليابانية دخلت الاستاد في جاكرتا حيث يختتم سباق الماراتون على مضمار ألعاب القوى، بعدما كانت البحرينية قد عبرت خط النهاية.

وحقق الأردن ذهبيته الثانية في الألعاب الآسيوية، وذلك عبر الرشيد في منافسات الجوجيستو، والتي واصلت الإمارات تحقيق نتائج إيجابية فيها.

وتوج الرشيد (25 عاما) بذهبية وزن تحت 85 كلغ، متفوقا في النهائي على الإماراتي خلفان بالهول (29 عاما) الذي نال الفضية.

وفي وزن تحت 77 كلغ، أحرز كل من الإماراتي محمد القبيسي والأردني عبد الكريم الرشيد الميدالية البرونزية.

وكان الأردن قد حقق ذهبية أولى عبر جوليانا الصادق في منافسات التايكواندو لوزن تحت 67 كلغ.

أما الإمارات، فرفعت رصيدها في الجوجيستو الى تسع ميداليات، بينها ذهبيتان لفيصل الكتبي (وزن تحت 94 كلغ) وحمد نواد (تحت 56 كلغ).